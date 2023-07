Last week I had the great pleasure of speaking to my fellow Quebecois activist/truth seeker Julie Levesque (host of Tribunaux de l’Infaux) about all things British Empire past and present. Julie did a great editing job of my first french-language interview and wrote the following introductory remarks. Enjoy!

Oligarques, monarques, et autres tireurs de ficelles avec Matthew Ehret

L’Empire britannique est-il mort ou bien vivant? Qui décide vraiment de la politique au Canada? Quelle influence ont les cercles de réflexion comme Chatham House et RAND Corporation sur la scène internationale? Qui a fondé les services de renseignement américains? Le World Wildlife Fund sert-il vraiment à protéger la nature ou d’autres intérêts? Que sont la Société Fabienne et la cybernétique?

Dans cet programme sur Tribunaux de l'Infaux, Julie Levesque parle avec Matthew Ehret.

Ou ecoutez le program sur Bitchute ou Soundcloud ici:

Vous trouverez tous les articles de Matthew en anglais sur son site Canadian Patriot Review : canadianpatriot.org

en en Francais ici

Suivre Tribunaux de l'Infaux ici