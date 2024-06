Alors que la Souveraineté du Québec reprend place dans l'actualité politique de 2023-2024, un pas de recul sur l'histoire de la longue marche du Québec vers son indépendance est de mise. Comment expliquer la difficulté du peuple Québécois à prendre sa place réelle dans le monde? Y aurait-il des raisons occultes derrière l'importance de contrôler le peuple du Québec et son territoire dans l'histoire? Au-delà de la déclassification des documents sur le Référendum de 1995... quoi d'autre pouvons-nous mettre en lumière en étudiant avec franchise l'histoire du Québec et ses nombreuses embûches historiques? Je me suis donc posé la question: Le Québec est-il en quarantaine? Si oui, depuis quand, et qui l'a isolé du reste du monde?

Suivez la deuxième saison du podcast de Gabe Masson "Dans le franc des yeux" intitulée "Le Québec en Quarantaine" dès le début novembre 2023 ainsi que ses trois incomparables invités, Raynald Rouleau, Pascal Chevrier ainsi que Matthew Ehret!

